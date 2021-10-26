جون كيرى: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر انعكاس للوضع الحرج لكوكبنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى، فى كلمته التى شارك بها فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى تستضيفها الرياض، بحضور قادة دول عدة "علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض".

وقال كيرى إن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مختلفة لأنها انعكاس للوضع الحرج الذى يمر به كوكبنا".

وتابع: علينا العمل على خفض انبعاثات الكربون فى السنوات العشرة القادمة، والإسراع من وتيرة العمل بشأن مكافحة التغير المناخى.

وافتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار فى العالم.