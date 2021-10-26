جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى، فى كلمته التى شارك بها فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى تستضيفها الرياض، بحضور قادة دول عدة "علينا جميعا مسؤولية للحفاظ على كوكب الأرض".
وقال كيرى إن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مختلفة لأنها انعكاس للوضع الحرج الذى يمر به كوكبنا".
وتابع: علينا العمل على خفض انبعاثات الكربون فى السنوات العشرة القادمة، والإسراع من وتيرة العمل بشأن مكافحة التغير المناخى.
وافتتح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جون كيرى: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر انعكاس للوضع الحرج لكوكبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.