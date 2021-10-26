إلغاء حظر السفر من 33 دولة إلى أمريكا فى 8 نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" مساء اليوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أصدرت مرسوما بقواعد السفر إلى الولايات المتحدة، تضمن انتهاء حظر سفر الأجانب إلى الولايات المتحدة فى 8 نوفمبر المقبل، شرط إظهار دليل على تلقى لقاح فيروس كورونا.





وقالت الصحيفة "سينتهى حظر السفر فى 8 نوفمبر للزوار الدوليين الذين أظهروا دليلًا على التطعيم، واختبار فيروس كورونا السلبى".

وأضافت أنه لن يُطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا تلقيحهم للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد رفع المسؤولين الحظر المفروض على الزوار الدوليين؛ ومع ذلك، سيتعين عليهم إظهار دليل على اختبار فيروس كورونا السلبى قبل ركوب الطائرة، وفقًا للقواعد التى حددتها إدارة بايدن اليوم الاثنين.

وتابعت "قدم مسؤولو الصحة الفيدرالية مزيدًا من التفاصيل للمسافرين وشركات الطيران قبل رفع القيود فى 8 نوفمبر، قبل أسبوعين تقريبًا من رفع الولايات المتحدة حظر السفر المفروض على الزائرين من 33 دولة".

وأوضحت "لا تتطلب القواعد الجديدة تلقيح المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين ولكنها تحدد متطلبات الاختبار المختلفة اعتمادًا على حالة اللقاح الخاصة بهم. يجب على أولئك الذين تم تطعيمهم إظهار دليل على اختبار سلبى تم إجراؤه قبل ثلاثة أيام على الأقل من مغادرتهم. يجب على غير الملقحين إظهار دليل على الاختبار الذى تم إجراؤه قبل يوم واحد من مغادرتهم".

وستطلب الولايات المتحدة إثبات اللقاح من خلال "مصدر رسمى"، مثل نسخة رقمية من شهادة اللقاح، ولن تقبل إلا باللقاحات التى تمت الموافقة عليها فى الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA أو منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة للمقيمين فى الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا، فإن دخول البلاد سيتطلب اختبارا قبل يوم واحد، فيما لا يزال يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يخضعوا للاختبار، ولكن قبل السفر بثلاثة أيام.