"التصنيف" يمهد لصراع عربي شرس على لقب "أبطال إفريقيا"

اكتملت فرق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد تأهل الرباعي العربي: الوداد المغربي، والهلال السوداني، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين، ليصل عدد الفرق العربية المتأهلة إلى الدور المقبل إلى 10 أندية.

وجاء تصنيف الفرق الـ 16 كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي، والترجي، والوداد، والرجاء.

التصنيف الثاني: الزمالك، وصن داونز، وحوريا الكيني، والنجم الساحلي.

التصنيف الثالث: الهلال، وشباب بلوزداد، وبترو أتليتكو الأنغولي، ووفاق سطيف.

التصنيف الرابع: المريخ، وساجرادا إسبيرانسا الأنغولي، جوانينغ جالاكسي البوتسواني، أمازولو الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن تُسحب قرعة دور المجموعات لـ"أبطال إفريقيا" في نهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبلين، على أن تبدأ المنافسات يوم 11 فبراير المقبل.

ويمهد هذا التصنيف للعديد من المباريات القوية بين الأندية العربية في هذا الدور، فربما نشهد تواجد الأهلي والزمالك المصريين بمجموعة واحدة، أو الهلال والمريخ، أو صراع تونسي خالص بين الترجي والنجم الساحلي.

وفي حالة لم تسفر القرعة عن تواجد بطلين من نفس البلد، سيكون الجمهور على موعد مع متابعة أكثر من قمة عربية ممتعة.

هيمنة عربية

من جانبه، يقول الناقد الرياضي محمد طلبة إن الفرق العربية فرضت سيطرتها بقوة على "أبطال إفريقيا" خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر خلال النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

ويضيف طلبة لموقع "دوت الخليج": "خلال آخر 12 نسخة من البطولة، فازت الأندية العربية بـ9 ألقاب، كما شهدت هذه النسخ تواجد على الأقل فريقين عربيين بالمربع الذهبي، وكان هناك نادي عربي على الأقل في نهائيات هذه النسخ".

ويردف: "خلال هذه النسخ، فاز الأهلي المصري بأربع ألقاب، والترجي التونسي بثلاثة، وحصد وفاق سطيف الجزائري لقب وحيد، وبالمثل نادي الوداد المغربي".

قوة الفرق العربية

كما يوضح الناقد الرياضي أن هناك فرق إمكانيات كبير بين الأندية العربية وبقية فرق القارة، خاصةً على مستوى الإنفاق على الانتقالات، وهذا ما أثبته تقرير الفيفا الأخير حول صفقات العقد الماضي.

يشير هذا التقرير إلى أن قائمة أول 10 أندية إنفاقًا على الصفقات بإفريقيا تضمنت 7 أندية عربية، وعلى رأسهم: نادي بيراميدز المصري، وفي مركز الوصافة النادي الأهلي المصري، وحل الترجي التونسي ثالثًا، بينما جاء الزمالك المصري في المركز الرابع، واحتل النجم الساحلي التونسي المركز الخامس.

ويتابع محمد طلبة: "هذه الأرقام تعكس تميز لاعبي الأندية العربية فنيًا عن بقية فرق القارة، وهذا ما ترجمته منافسات البطولة الإفريقية خلال العقد الأخير".

كما يتوقع طلبة أن أندية: الأهلي والزمالك والترجي والرجاء هم المرشحين الأقوى لحصد اللقب هذا العام.

ويختتم طلبة حديثه مع "دوت الخليج": "في النهاية، كل المؤشرات تقول إننا سنكون أمام نسخة قوية من (أبطال إفريقيا)، وهذا يدعم خطط (الكاف) الحالية لزيادة نسب مشاهدات البطولات القارية، والتي تتضمن إقامة بطولة (دوري السوبر الإفريقي) وتعديل شكل المنافسات في بعض البطولات القديمة".