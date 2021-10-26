مقتل 18 شخصا جراء هجوم مسلح على أحد مساجد نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال سكان ولاية النيجر لـ "رويترز"، إن أشخاصًا مسلحين جاؤوا إلى المنطقة، فجر الاثنين، واستهدفوا المسجد مباشرة، وأطلقوا النار على المصلين.
وأضاف أحد السكان أن الهجوم خلّف أيضا ما لا يقل عن 20 جريحا، فيما قال آخر إن المسلحين اختطفوا كذلك أكثر من عشرة أشخاص.
ويواصل المسلحون هجماتهم على مناطق شمال غربى نيجيريا، وإسقاط وخطف المئات من الضحايا منذ منذ بداية العام الجارى.، فيما تسيطر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على عدد من البلدان فى ولاية النيجر.
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