مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم شرطى فى إطلاق نار بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة الأمريكية أصدرت بيانا، مساء أمس الإثنين، قالت فيه، إن ضابط شرطة من بين المصابين، مشيرة إلى أن هناك شخصا واحدا محتجز.

ودعت قوات الأمن لتجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق "بويز تاون سكوير" فى أكبر مدينة بولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق هناك.