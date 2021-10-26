بسبب لقاحات كورونا.. فيسبوك وإنستجرام يوقفان بثا لـ رئيس البرازيل

جدة - نرمين السيد - أوقفت منصتا "فيسبوك" و"إنستجرام" بثا حيًا لرئيس البرازيل، جايير بولسونارو، كان يثير الشكوك من خلاله حول اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال بولسونارو خلال حديثه فى البث إن "الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح فى المملكة المتحدة مهددون بالإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" بسرعة أكثر من المتوقع".
وأكد المكتب الصحفى للشركة الأمريكية، فى بيان له، أنه "تم حذف المحتوى ليلة الأحد لأنه ينتهك سياسة فيسبوك المتعلقة باللقاحات المضادة لـ كورونا".
وأضاف: "سياستنا لا تسمح بمزاعم أن اللقاحات الواقية من كورونا تقتل الناس أو تضرهم بشكل خطير".
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