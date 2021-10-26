تقديم دعم ريف لربات البيوت وأهم شروط التسجيل بالتفصيل

دعم ريف لربات البيوت يُعد من أهم اتجاهات برنامَج الدعم الريفي المالي المخصص لتقديم يد العون إلى الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الزراعية في قرى المملكة العربية السُّعُودية وربا البيوت أيضًا بهدف العمل على توفير مصدر دخل لهم من جه ومن جهة أخرى تعزيز وتطوير القطاع الزراعي وكل المشروعات والأنشطة المتعلقة به داخل الدولة، وعبر ما يلي من فقرات سوف يتم توضيح آلية تديم دعم ريف لربات البيوت وشروطه بالتفصيل.

برنامج الدعم الريفي السعودي

لقد تم إطلاق برامج الدعم الريفي إلى أهالي القرى والأرياف في المملكة العربية السُّعُودية ممن يتملكون مشروعات زرعية إنتاجية إما متعلقة بزراعة الخضروات والفواكه والمتعلقة بإنتاج العسل والبن والتمر بأنواعه ومشروعات الإنتاج الحيواني أو غيرها من أهم أهر المشروعات التي يحتاج إليها القطاع الزراعي داخل المملكة ، ولا سيما أن تطوير الريف وتنمية المجال الزراعي يأتي ضمن أهم أهداف رؤية المملكة 2030م حتى تكون المملكة مركزًا لتصدير أكبر عدد ممكن من أنواع الخضروات والفواكه وغيرهم من المنتجات الزراعية المهمة.

تسجيل دعم ريف لربات البيوت

يهدف البرنامَج أيَضًا إلى دعم ربات البيوت ماديًا ومساعدتهم عن توفير مصدر دخل ثابت، وتأتي خطوات وطريقة التسجيل في دعم ريف لربات البيوت على النحو التالي:

التوجه إلى الموقع الرسمي البوابة الالكترونية ريف

النقر على (تسجيل حساب جديد) عبر الصفحة الرئيسية للبوابة.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية التي تشمل: (الاسم + رَقْم الهُوِيَّة الوطنية + تاريخ الميلاد + رقم الهاتف الجوال + كلمة المرور وتأكيدها + رمز التحقق البشري).

يلي ذلك الضغط على مربع (تسجيل).

سوف يصل إلى المستخدمة ها كود ورمز خاص على الهاتف الجوال.

يجب إدخال هذا الكود في المكان المخصص له على الموقع.

بذلك سوف يتم الانتهاء من إنشاء حساب جديد على بوابة ريف الإلكترونية بنجاح.

شروط التسجيل في دعم ريف 1443

من أهم شروط التسجيل في برنامَج دعم أهالي القرى والأرياف وتطوير المجال الزراعي reef سواء طلب دعم ريف للأسر المنتجة أو العاطلين أو ربات المنازل ما يلي: