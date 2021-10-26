وظائف الجوازات للنساء  1443 الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم على الوظيفة

وظائف الجوازات للنساء 1443 التي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي عن طريق وزارة الداخلية السعودية الشئون العسكرية، وتعد وظائف النساء في المملكة العربية السعودية طفرة في طريق سعيها لتحقيق رؤية 2030 من أجل الرقي والتطور ومسايرة العالم في التقدم والاعتراف بدور المرأة في المجتمع السعودي والسماح بإسناد الوظائف إليها في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية.

أعلنت وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن بعض وظائف جديدة للنساء للعمل في الإدارة العامة للجوزات وسوف نقدم من خلال المقال على موقع ثقفني كل المعلومات اللازمة للحصول على وظائف الجوزات للنساء من أوراق وشروط.

وظائف الجوزات للنساء1443

بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي مؤخرا عن عدد من الوظائف الجديدة للنساء والرجال من أجل التقديم لشغل رتبة جندي في الإدارة العامة للجوازات وسوف يتم التقديم عبر”بوابة أبشر” إلكترونيا وقد قامت إدارة الجوازات بتحديد المستندات والشروط المطلوبة للحصول على تلك الوظائف.

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمات على وظائف النساء للجوازات 1443 وهذه الشروط هي:

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وأيضا من أصل سعودي

وسوف يتم استثناء من نشأت مع والدها الذي يشغل وظيفة في الخارج

تابعة للمملكة.

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وأيضا من أصل سعودي وسوف يتم استثناء من نشأت مع والدها الذي يشغل وظيفة في الخارج تابعة للمملكة. . لابد أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك و تمتلك سيرة طيبة

عدم صدور أي أحكام في أي جرائم ضد المتقدمة أواتهامها في أي جرائم مخلة بالشرف

الحصول على مؤهل دراسي أقل مؤهل” شهادة الثانوية العامة” أو أي شهادة تعدلها

لابد من وجود هوية وطنية تكون سارية عند التقديم

يكون طول المتقدمة لايقل عن155 سم ويكون وزنها يتناسب مع الطول

لا تقبل المتزوجة من اجنبي لابد أن تكون متزوجة من مواطن سعودي الجنسية والأصل.

في حال تم تقديم شهادات من الخارج فلابد أن تكون هذه الشهادات معادلة من جهات مختصة بالمملكة.

في حال تم تقديم شهادات من الخارج فلابد أن تكون هذه الشهادات معادلة من جهات مختصة بالمملكة. المفاضلة بين المتقدمات تتم على أساس الشهادات الإضافية التي حصلت عليها المتقدمة مثل شهادة إجازة الحاسب الآلي. وإجازة اللغة الإنجليزية.

.يجب أن ألا يكون قد تم طرد المتقدمة من وظائف عسكرية أومن إحدى الكليات قبل ذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف النساء للجوازات

لمن ترغب للتقديم على وظائف النساء للجوازات 1443 يجب تقديم المستندات والأوراق الهامة التي تم تحديدها من قبل الإدارة العامة للجوزات السعودية لشغل وظيفة برتبة جندي وهي: تقدم أصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمتقدمة على أن تكون سارية وقت التقديم إرفاق 6 صور شخصية حديثة تكون أمامية واضحة لمقدمة الطلب وذات خلفية بيضاء. أصل المؤهل الحاصلة عليه المتقدمة وصورتين منه. مطلوب ملف لونه أخضر لحفظ المطلوب من الأوراق والمستندات.

شروط وظائف الجوازات للنساء

راتب وظائف الجوازات للنساء( رتبة جندي)



يقدر راتب الجندي في إدارة الجوازات ب حوالي 3220 ريال سعودي علاوة على البدلات مثل:

إعاشة 1000 ريال.

الميدان 400 ريال بدل إ

الحظر بدل 600 ريال.

بدل صنف 450 ريال.

800 ريال سعودي علاوة إرهاب ما يعادل 25% من الراتب.

مواصلات 500 ريال.

خطوات التقديم على وظائف النساء للجوازات

يمكن للرغبات في التقديم ل وظائف الجوزات عبر أبشر وإتباع التالي من الخطوات: