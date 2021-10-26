المعدات الجديد في التحديث الجديد من لعبة جاتا 5 وما هي الشخصيات الجديدة في اللعبة

تعد جاتا 5 هي واحدة من أشهر الألعاب التي يفضلها الكثير من الأشخاص من جميع دول العالم وتدور تلك اللعبة حول ثلاث من المجرمين سيئين السمعة يقوموا بالسرقة والتشاجر مع الناس في الشوارع والحصول على أموالهم وسياراتهم، سوف تأخذك تلك اللعبة إلى عالم ملئ بالجرائم والعصابات وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم المزيد حول تلك اللعبة.

لعبة جاتا 5

هي لعبة فيديو من النوع العالم المفتوح من المنظور الشخص الأول ومنظور الشخص الثالث سوف تتمكن من سرقة السيارات الكبرى، بالإضافة إلى ذلك تسمح اللعبة من تفاعل اللاعبين بداخل العالم الافتراضي الخاص بها كما يشاؤون، حيث تقع الأحداث بداخل ولاية سان أندرياس الخيالية المبنية على مدينة كالفورنيا ويمكن للاعب التنقل بكل حرية بداخلها.

مميزات لعبة جاتا 5

تتمتع لعبة جاتا 5 ببعض المميزات الجديدة التي تم تطويرها من قبل الشركة حيث تم تطبيق قدرة اللاعبين على إتمام العمليات بالإضافة إلى ظهور العديد من المركبات الجديدة التي يمكن استخدامها للسفر من مكان لأخر، بالإضافة إلى الجرافيك عالي الدقة والتصميمات الواضحة والدقيقة التي سوف تشعرك بأنك داخل العالم الواقعي، كما أن لعبة تعمل على دعم كافة أجهزة الويندوز المختلفة بكفاءة كبيرة كذلك لا تحتاج إلى مواصفات كبيرة وكثيرة حتى تعمل بشكل جيد.

معلومات عن لعبة جاتا 5

تتمتع اللعبة بالعديد من العناصر المختلفة التي تزيد من روح الإثارة والتشويق وتتمثل تلك العناصر في التالي:

الشخصيات

سوف تتمكن من لعب دور البطل الذي يدعى تريفور كما سوف تتمكن من إرتداء العديد من الملابس لتظهر بشكل متميز على الدوام.

الصوتيات

تتمتع الصوتيات في هذه النسخة بالنقاء حيث تحاكي جميع الأصوات الحقيقة.

القصة

تدور القصة حول مجموعة من الأحداث المصورة التي تنتظرك وكما أنها تحكي عن بطل يعيش بهوية مزيفة يحاول سرقة البنك لكنه يفشل ويواصل مشواره بمجموعة من الأحداث المترابطة.

ترسانة المعدات

سوف تمكنك اللعبة من استخدام أكثر من 20 نوع من المعدات ذات التصميمات والأحجام المختلفة المطابقة للمعدات الحقيقية، ومن الجدير ذكره أن هذه اللعبة جاءت من أشهر إصدارات لعبة جاتا المتميزة للغاية.