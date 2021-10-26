طريقة لعب لعبة فري فاير لعبة الحركة والإثارة free fire اللعبة الأشهر في عالم الرويال باتل

تعد لعبة فري فاير واحدة من أفضل ألعاب الحركة والإثارة التي تم تطويرها من خلال (GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED) كذلك يمكن الحصول على تلك اللعبة بكل سهولة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر، سوف تمكنك تلك اللعبة من خوض المباريات المختلفة ضد اللاعبين الآخرين بجميع دول العالم وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول تلك اللعبة المميزة.

لعبة فري فاير

تعد لعبة فري فاير هي واحدة من الألعاب الشهيرة التي تشبه بشكل كبير لعبة ببجي موبايل مع وجود بعض الاختلافات بين اللعبتين، حيث يتم في فري فاير ضم 50 لاعب بداخل الطائرات الخاصة والهبوط منها بمكان واحد على جزيرة ما، تتضمن تلك الجزيرة مجموعة من المقذوفات والأسلحة التي يجب على اللاعبين البحث عنها والقتال بها حتى يبقى شخص واحد حيًا للفوز.

طريقة لعب فري فاير

تبدأ لعبة فري فاير بواجهة الدخول التي يمكن من خلال اختيار الشخصية التي ترغب باللعب بها والتعرف على لوحة التحكم فضلًا عن الأزرار الخاصة بالانبطاح والقفز وإطلاق النار وقيادة المركبات المختلفة.

بعد ذلك سوف تعمل الطائرة الخاص بكم بعملية إنزال جوى إلى جزيرة ما يمكنك حينها تحديد المكان الذي ترغب أن تهبط به بالمظلة.

بعد النزول إلى الجزيرة سوف تتمكن من محاربة 49 لاعب أخر في 30 دقيقة كما يجب عليك الصمود والبقاء حيًا للنهاية لتحقق الفوز سواء كنت بمفردك أو مع الفريق الخاص بك المكون من 4 أفراد.

أكواد لعبة فري فاير

أعلنت فري فاير في الآونة الأخيرة تقديم الكثير من المكافئات والجوائز لكافة اللاعبين بداخل اللعبة مثل البكجات والصناديق بالإضافة إلى العديد من السكنات المتنوعة، كل ذلك من خلال أكواد فري فاير التي مكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للعبة، ليس عليك سوى إدخال الكود الخاص بك الذي قمت بشرائه أو الذي حصلت عليها من خلال الإنترنت، ومن ثم استبدال هذا الكود بمجموعة مختلفة ورائعة من الجوائز بداخل لعبة فري فاير، ومن الجدير ذكره أن لعبة فري فاير تعد واحدة من أشهر ألعاب الرويال باتل في الفترة الأخيرة.