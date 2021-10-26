أكثر من مود في لعبة ماين كرافت ومميزاتها وكيفية استخدامها minecrat modes 2021

تعد لبعة ماين كرافت واحدة من الألعاب المستقلة التي طورت من خلال لغة جافا بواسطة مطور الألعاب السويدي ماركوس بيرسون، وقد حازت تلك اللعبة على إعجاب الكثير من الأشخاص من جميع دول العالم نظرًا لخواصها في البناء والاستكشاف ومواجهة الوحوش واللعب الجماعي وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل حول تلك اللعبة.

لعبة ماين كرافت

هي عبارة عن عالم افتراضي مترامي الأطراف يحتوي على مجموعة من الرسوم الاستثنائية والخيارات العديد وغيرها من المميزات الأخرى، كما حققت تلك اللعبة الكثير من النجاحات بفضل التواصل في إصدار التحسينات والتعديلات الخاص بها، تحتوي اللعبة على مجموعة من الرسوم الفريدة التي لا يمكن الحصول عليها في أي لعبة أخرى حيث يتكون عالم اللعبة بالكامل من مكعبات متساوية.

كيفية لعب ماين كرافت

سوف تمكنك لعبة ماين جرافت من اللعب بشكل منفرد أو بجانب العديد من الاعبين بداخل أنماط متعدد تعمل على زيادة المتعة وفرص الاستكشاف أما عن أبرز أنماط اللعبة فهي كالتالي:

Survival Mode

سوف تضعك اللعبة في هذا النمط لاكتشاف المخلوقات الجديدة والمحاولة في البقاء على قيد الحياة.

Hardcore Mode

يتشابه Hardcore Mode مع النمط السابق إلا أنه أكثر صعوبة، حيث تمتلك فرصة واحدة للبقاء حيًا وفي حالة الفشل سوف تحذف الخريطة بالكامل.

Creative Mode

هو من أفضل الأنماط التي تتواجد في اللعبة ولا يتواجد بها أي خطر أو قلل من الموت، كذلك سوف تتمكن من خلال تصميم وابتكار أي شيء ترغب به بواسطة عدد لا نهائي من الموارد.

مميزات لعبة ماين كرافت

تتمتع لعبة ماين كرافت بالعديد من المميزات الرائعة وتتمثل تلك المميزات في التالي: