مليون ونصف بدون أي ضمانات ولا كفالات بالتقسيط علي أطول فترة سداد

مليون ونصف بدون أي ضمانات ولا كفالات ، تمويل شخصي يبحث عنه الكثير من العملاء بالمملكة ، الراغبين في الاستفادة من عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة ، وبشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، ويأتي بنك ساب كواحد من أهم وأكبر البنوك الرائدة في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والذي يقدم منتجات تمويلية تنافسية ، وخدمات بنكية متنوعة تلبي جميع احتياجات العملاء ، كما يقدم بنك ساب عروض تمويلية متميزة لقطاع الأفراد بالمملكة ، ولأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي أهم الشروط التي حددها البنك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بالمملكة.

مليون ونصف بدون أي ضمانات ولا كفالات من بنك ساب

تمويل شخصي فورى وكاش بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي ، أحد العروض التمويلية التي يقدمها بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل بدون الحاجة إلى وجود أي ضمانات ولا كفالات ، كما يمكن لموظفي القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، الاستفادة من تمويل بنك ساب بأقل راتب شهري وأسهل الشروط ، كما قام بنك ساب بتوفير العديد من الطرق التي يمكن من خلالها العميل ، التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضامن وبمبالغ مالية كبيرة ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

تمويل شخصي قام بنك ساب بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يقدم البنك موافقة فورية علي الطلب ، وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. يمكن أن يستفيد الشخص المتقدم بالطلب بمبالغ مالية كبيرة من خلال تمويل بنك ساب ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. تمويل بنك ساب لا يحتاج إلى وجود أي ضمانات ولا كفالات. يوفر بنك ساب للعملاء إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنك بشروط ميسرة ، وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم. يوفر البنك أيضاً للعملاء إمكانية سداد المديونيات الخاصة بالعميل ، والقائمة لدى جهات أخرى. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل من بنك ساب حتي 5 سنوات ، وذلك من خلال أقساط مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل. يقوم البنك بإعفاء العميل من المديونية وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي ، يشترط ألا يقل عمره عن 21 سنة ، ولا يزيد عمره عن 58 سنة ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط ألا يزيد عمره عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل بنك ساب.

المواطنون السعوديون والوافدون أيضاً يمكنهم طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب في المملكة العربية السعودية.

الراتب الشهري الأساسي للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة للشخص المتقدم بالطلب السعودي ، يجب ألا تقل عن 3 أشهر ، لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي.

أما إذا كان الشخص المتقدم من المواطنين غير السعوديين ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن ثلاثة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي من بنك سابالشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب