الأرصاد السعودية تحذر أهالى 6 مناطق من طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - وتوقع المركز، فى بيان له، تعرض المنطقة الشرقية والباحة إلى ضباب كثيف مع عدم وضوح فى مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطنى السعودى لـ الأرصاد الجوية إلى تعرض "مكة المكرمة، ومنطقة عسير، والمدينة المنورة، ومنطقة تبوك إلى ضباب مع تدن فى مدى الرؤية الأفقية.

وحذر المركز المواطنين فى هذه المناطق السعودية باتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر وخصوصا مع ساعات الصباح الأولى.