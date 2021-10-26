الواقعة الثانية فى ليلة واحدة.. إصابة شخص فى إطلاق نار بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - وأصدرت شرطة نيويورك بيانا قالت فيه، إن الحادث وقع على خط "N"، حيث كان يقترب أحد قطارات المترو من محطة تبادل مركزية فى مانهاتن -14 ستريت - يونيون سكوير.

وذكر البيان أن أحد الركاب طالب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار فى منطقة الساق، مشيرًا إلى أن الحادث وقع خلال ساعة الذروة، عندما كانت عربة المترو مكتظة، وباستثناء الضحية لم يصب أحد بأذى.