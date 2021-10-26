رحب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، بالأهداف الطموحة التي أعلنتها السعودية والبحرين للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.
وأكد الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن أهداف السعودية والبحرين في الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني توجه استراتيجي يجسد دور المنطقة في إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن الإمارات حريصة على تنسيق المواقف والجهود مع الأشقاء والأصدقاء لبناء مستقبل آمن للبشرية.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن السبت خلال إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض أن المملكة تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري المناخي في عام 2060.
بدورها، أعلنت حكومة البحرين، الأحد، أنها تستهدف وصول المملكة إلى الحياد الصفري في العام 2060، في مسعى إلى مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.
ويقصد بالحياد الصفري المناخي التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وهذا يعني أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار، التي تمتص ثنائي أكسيد الكربون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد يرحب بأهداف السعودية والبحرين بالحياد الكربوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.