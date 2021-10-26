اليوم.. نواب البرلمان الألمانى يجتمعون لأول مرة بعد الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الألمانية، يستمع أعضاء البوندستاج اليوم إلى خطاب افتتاحى يلقيه رئيس البرلمان المنتهية ولايته فولفجانج شويبله، الذى يعد أطول أعضاء البرلمان خدمة، وعضو الحزب المسيحى الديمقراطى من يمين الوسط.
ومن المقرر أن يجرى النواب الجدد انتخاب رئيسا جديدًا للبوندستاج، الذى يعد ثانى أعلى منصب فى الدولة بعد الرئيس،
وبطبيعة النظام الألمانى، تتولى أكبر مجموعة برلمانية فى البوندستاج منصب رئيس البرلمان، الذى أصبح الآن الحزب الاشتراكى الديمقراطى من يسار الوسط. ومن المقرر أن يحضر الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، جلسة البوندستاج.
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