الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة جديدة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وتسبب فيروس كورونا، حتى اليوم، بوفاة ما لا يقل عن 4,941,032 شخصا فى العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية تأكيدها إصابة 243,270,300 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.