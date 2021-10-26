جدة - نرمين السيد - وتسبب فيروس كورونا، حتى اليوم، بوفاة ما لا يقل عن 4,941,032 شخصا فى العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية تأكيدها إصابة 243,270,300 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تفرض إجراءات عزل كاملة على مدينة جديدة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.