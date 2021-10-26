الولايات المتحدة تهنئ العراق بنجاح الانتخابات

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن واشنطن "ترحب بالبيان الصحفى لمجلس الأمن الدولى بشأن انتخابات العاشر من أكتوبر فى العراق".
وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية تهنئ "شعب وحكومة العراق على العملية الانتخابات الآمنة والناجحة من الناحية الفنية والسلمية الى حد كبير".
وأفاد بأن "الانتخابات شكلت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم".
وأعلنت الخارجية الأمريكية - فى البيان - انضمامها إلى المجتمع الدولى فى إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامى) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعراقيين الآخرين، داعية جميع الأطراف إلى "احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات".
وأعربت الولايات المتحدة، عن تطلعاتها إلى العمل مع الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة متعددة الجوانب، بما فى ذلك دعم استقرار وسيادة العراق وتمكين اقتصاده وجهود مكافحة الفساد واستقلال الطاقة والمناخ وحماية حقوق الإنسان".
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