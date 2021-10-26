هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات حكومية أمريكية

وذكرا صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن الحادث سمح للقراصنة الروس باستغلال نقاط ضعف فى برنامج تابع لشركة (سولار فرى)، التى تقدم خدمات حمائية لمواقع الشركات بالولايات المتحدة، ليخترق القراصنة 9 على الأقل من المؤسسات الحكومية الأمريكية ونحو 100 شركة بالقطاع الخاص.
وأشارت الشركة إلى أن نفس هذه المجموعة، وتدعى " نوبليام" بدأت حملة أوسع نطاقا من الهجمات خلال فصل الصيف الماضى، وأن أكثر من 600 من العملاء تعرضوا لهجمات تصل إلى نحو 23 ألف مرة منذ بداية شهر يوليو الماضي.
ونوهت "مايكروسوفت" إلى أنه رغم كون الهجمات فى معظمها غير ناجحة لكن 14 شخصا من مقدمى الخدمات التقنية ومن يعيدون البيع تعرضوا لمساومات من قبل القراصنة.
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