تقرير محكمة يكشف تبديد 4.6 مليارات دولار من ميزانية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لمحكمة مراجعى الحسابات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن إنفاق أكثر من 4 مليارات يورو ـ ما يعادل 4.6 مليارات دولار ـ من ميزانية الاتحاد الأوروبى بصورة غير صحيحة فى 2020.





ووفقًا للتقرير الأوروبى، تمثل الأموال التى تم إنفاقها بصورة غير صحيحة 2.7% من إجمالى ميزانية الاتحاد الأوروبى، التى تبلغ 147.8 مليار يورو، موضحًا أن أغلب الحالات المكتشفة كانت نتيجة أخطاء فى الشراء. كما أشار التقرير إلى أن "الأخطاء التى اكتشفها مراجعون كانت فى أغلب الأحوال صرف أموال لمطالبات غير مستحقة، أو لمشاريع أو أنشطة أو مستفيدين غير مستحقين، أو أخطاء فى المشتريات العامة أو عدم توفر مستندات تثبت الإنفاق". ورصد تقرير مراجعى الحسابات الأوروبية 6 حالات تمثل احتيالاً، بما يخالف قواعد مكافحة الاحتيال الأوروبية، مقابل 9 حالات تم رصدها فى العام الماضى.

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