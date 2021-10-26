وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

جدة - نرمين السيد - توفى الرئيس الأسبق لكوريا الجنوبية روه تيه-وو، الذى حكم البلاد خلال الفترة من فبراير 1998 حتى فبراير 1993.



جدة - نرمين السيد - توفى الرئيس الأسبق لكوريا الجنوبية روه تيه-وو، الذى حكم البلاد خلال الفترة من فبراير 1998 حتى فبراير 1993. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق كان يتلقى علاجا بأحد المراكز الطبية.

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