إسرائيل تقرر إلغاء تحذير السفر إلى المغرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "24 آى نيوز" الإسرائيلى، جاء قرار المجلس بعد تراجع مستوى التهديدات، ولكنه "أوصى باستمرار اليقظة، والحذر عند المكوث فى المغرب". وكان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، افتتح مكتب الاتصال الإسرائيلى فى العاصمة المغربية الرباط فى أغسطس الماضى، قائلاً إنه "فى غضون شهرين سنفتح سفارات كاملة فى الرباط وإسرائيل".

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