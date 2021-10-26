مصرع شخص وإصابة العشرات فى انفجار غاز بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن مساعد وزير الصحة الروسى، أليكسى كوزنتسوف، اليوم الثلاثاء، أن حادث انفجار غاز وقع فى مبنى سكنى بمنطقة نابريجنيى تشيلنى الروسية، أدى إلى مصرع شخص وإصابة العشرات، بينهم اثنان بحالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.





وقال مساعد وزير الصحة الروسى - لوكالة "سبوتنيك" الروسية - إن انفجار الغاز وقع فى شقة فى الطابق الرابع من مبنى مؤلف من خمسة طوابق فى نابريجنيى تشيلنى الروسية، وانهارت الأسقف بين الطابقين الرابع والخامس. بدورها أفاد القسم الصحفى فى وزارة الصحة الروسية، بأن أحد الضحايا أُخرجَ من تحت أنقاض المبنى، وهو فى حالة حرجة، فيما قالت الوزارة الصحة - فى بيان - إنه جرى إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض، وفى حالة خطيرة، وسيتم إرساله إلى مستشفى الطوارئ فى نابريجنيى تشيلني، حيث يوجد كل ما قد يحتاجه. وأضافت الوزارة أن أربع فرق إسعاف وصلت بالفعل إلى مكان الحادث وتم إرسال فرق طب الطوارئ إلى هناك.

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