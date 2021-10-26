جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "بلومبرج" فأن الاجتماع المقرر اليوم فى لوكسمبورج، يبحث كيف يمكن للاتحاد استكمال الإجراءات التى اتخذتها بالفعل دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى وما يمكن اتخاذه من إجراءات على المدى المتوسط لمنع تكرار صدمات أسعار الطاقة فى المستقبل.
ويدعو عدد من الدول الأعضاء، الاتحاد الأوروبى إلى تقديم أدوات تدخل جديدة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، فى حين أصدرت دول أخرى ومنها النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا بيانا مشتركا ترفض فيه أى تدخل، على أساس أن الارتفاع الحالى للأسعار مؤقت ولا يجب أن يؤدى إلى تغييرات متسرعة فى قوانين الطاقة والإصلاحات الطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخى فى الاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين بسبب ارتفاع أسعار الغاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.