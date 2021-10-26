اليوم.. اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين بسبب ارتفاع أسعار الغاز

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "بلومبرج" فأن الاجتماع المقرر اليوم فى لوكسمبورج، يبحث كيف يمكن للاتحاد استكمال الإجراءات التى اتخذتها بالفعل دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى وما يمكن اتخاذه من إجراءات على المدى المتوسط لمنع تكرار صدمات أسعار الطاقة فى المستقبل.

ويدعو عدد من الدول الأعضاء، الاتحاد الأوروبى إلى تقديم أدوات تدخل جديدة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، فى حين أصدرت دول أخرى ومنها النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا بيانا مشتركا ترفض فيه أى تدخل، على أساس أن الارتفاع الحالى للأسعار مؤقت ولا يجب أن يؤدى إلى تغييرات متسرعة فى قوانين الطاقة والإصلاحات الطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخى فى الاتحاد الأوروبى.