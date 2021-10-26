مسؤولة أممية: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحمى المنطقة فى المستقبل

جدة - نرمين السيد - قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر "طاقة نظيفة"، تحمى المنطقة فى المستقبل، وأن الاقتصاد العالمى يتجه بشكل لا رجعة فيه نحو إزالة الكربون من جميع القطاعات، داعية إلى ضرورة التأكد من أن يكون الانتقال إلى صافى انبعاثات صفرية منصفا لجميع الأشخاص، وجميع المناطق، خاصة تلك التى تعتمد على عائدات النفط والغاز.





وقالت المسؤولة الأممية فى كلمتها خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى استضافتها السعودية، "إن التحول من الوقود الأحفورى سيكون بلا شك تحديا ذا أبعاد ملحمية، ويتطلب استثمارات موسعة وموجهة لدعم أولئك الذين سيتأثرون بشكل مؤقت."

وأشادت أمينة محمد بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، بمساعى قادة العالم الهادفة إلى تشكيل أول تحالف من نوعه فى المنطقة لمكافحة التغير المناخى فى الشرق الأوسط، ولتوفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال، إضافة إلى وضع أسس "دبلوماسية المناخ" والتى تتضمن تعزيز الإرادة السياسية اللازمة لإحداث التغيير الجذري.

وأوضحت أن ثمة حاجة إلى تقليل واستقرار انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية بشكل عاجل إلى صافى الصفر بحلول عام 2050. "هذا يعنى خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010".

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة مواجهة التحديات وسبل معالجتها، وقالت إنه تم تصميم المبادرة بحيث لا تساعد فقط فى تقليل الانبعاثات من صناعة النفط والغاز فى المنطقة، لكنها ستخلق أيضا مصارف كربون جديدة وتساعد على استعادة وحماية مساحات شاسعة من الأراضى من خلال التشجير.

وأشارت إلى أن الطموح لزراعة 50 مليار شجرة "مثير للإعجاب حقا، وسيكون له العديد من الفوائد المشتركة للناس".

وحذرت المسؤولة الأممية من "انتقال الطاقة الذى تتم إدارته بشكل سيئ الذى قد يؤدى إلى انحدار العالم إلى حالة من عدم المساواة والفقر والاضطرابات." ودعت إلى التحرك بسرعة: "إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء، فستواجه هذه المنطقة 200 يوم من الحرارة الشديدة، ودرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، كل عام بحلول نهاية القرن".

وشددت على أن التضامن والإنصاف من المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام متعدد الأطراف. وقالت: "لهذا السبب يسعدنى أن أرى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هى نهج إقليمى وتعاونى للعمل المناخي." وحثت على الاستعداد لحضور مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "لجعله ليس فقط نجاحا ولكن أيضا نقطة تحوّل حقيقية لتحقيق انتقال صديق للبيئة ومرن وعادل".

كما دعت، الجهات المالية الخاصة إلى المشاركة فى الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، لضمان قدرة البلدان النامية على الحفاظ على مستويات مستدامة من الديون دون أن يُطلب منها إجراء مقايضات مستحيلة على حساب شعوبها والكوكب.

وتأتى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قبل أيام من قمة مجموعة العشرين فى روما، وتسبق أيضا مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للمناخ فى جلاسكو.