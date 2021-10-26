الجيش الروسى: إحباط هجوم قراصنة على سفينة حاويات قبالة نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "إيتار تاس" الرسمية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن المدمرة الروسية "فايس أدميرال كولاكوف" تلقت إشارة استغاثة فى خليج غينيا، وعلى الفور أمرت مشاة البحرية بأخذ مروحية المدمرة والتوجه إلى السفينة "إم إس سى لوسيا".
وأشارت الوزارة إلى أنه عندما اقتربت المروحية من سفينة الحاويات، نزل القراصنة و"اختفوا بسرعة قصوى تجاه الساحل" على متن قارب سريع.
وبحسب الوكالة الروسية، كانت السفينة التى ترفع علم بنما فى طريقها من توجو إلى الكاميرون.
وكان الأسطول الشمالى الروسى قد حرك مجموعة قطع بحرية بقيادة السفينة كولاكوف إلى خليج غينيا فى الآونة الأخيرة، حيث كانت تقوم بدورية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، فى محاولة لحماية السفن المدنية من هجمات القراصنة فى هذه المنطقة.
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