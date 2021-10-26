قتيلان و4 مصابين بينهم ضابط إثر إطلاق نار بولاية إيداهو الأمريكية

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون، بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة ”بويزي“ بولاية إيداهو الأمريكية.

وقال رايان لي قائد شرطة بويزي، في إفادة للصحفيين، إن الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق ”تاون سكوير“ بعد قليل من الثانية مساء بالتوقيت المحلي يوم الإثنين.

وأضاف ”لي“ أنه ”لدى وصول الضباط إلى مكان الحادث، واجهوا فردا تتطابق أوصافه مع أوصاف المشتبه فيه؛ ما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلَّف مصابا من الشرطة، قبل أن ينتهي الأمر باعتقال المهاجم“.

وتابع ”نعتقد أنه لم يكن هناك سوى مطلق واحد للرصاص ولا يوجد تهديد للمنطقة حاليا“.

ولم تقدم السلطات معلومات عن المشتبه فيه، ولم تحدد هوية أيّ من الضحايا.

ورفض قائد الشرطة _أيضا_ كشف ملابسات إطلاق النار، قائلا ”لا يمكننا في واقع الأمر الحديث عن أي دافع وراء الحادث في هذا التوقيت“.

وقال متسوق يدعى جوي بيرنال لصحيفة ”إيداهو ستيتسمان“، إنه كان في منطقة الطعام بمركز التسوق، إذ سمع دوي خمس إلى ست طلقات، وإن عناصر الأمن اقتادوه بعيدا عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة.

ويقع مركز تسوق ”تاون سكوير“ عند الحافة الغربية لبويزي، عاصمة ولاية إيداهو وأكثر مناطقها سكانا؛ إذ يقطنها نحو 250 ألف نسمة.