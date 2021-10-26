العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب الموصل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال بيان للهيئة، إن "الجيش والحشد الشعبى نفذا عملية أمنية فى صحراء الحضر جنوبى الموصل".
وأوضح البيان أن "قوة من الفرقة 15 للجيش العراقى اشتركت فى العملية الأمنية، إضافة إلى اللواء 44 و25 والكتيبة الأولى فى مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات التابعة للحشد الشعبى".
كما أكدت هيئة الحشد الشعبى أن "العملية الأمنية مستمرة، لملاحقة فلول داعش وتأمين الصحراء من تسلل الإرهابيين".
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