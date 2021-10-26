أستراليا: نصل إلى صفر انبعاثات كربونية فى 2050

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتوجه إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "كوب 26"، للتأكيد على هدف الوصول إلى "صافى صفر انبعاثات كربونية" بحلول عام 2050، وأنها لن تتزحزح عن تعهدها لعام 2030.





واتهمت كانبيرا بالتباطؤ بشأن تحديد أهداف صفرية، وتلقى موريسون انتقادات لاقتراحه أنه قد لا يحضر حتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أو مؤتمر كوب 26 الذى يفتتح فى جلاسكو يوم الأحد. وقد أكد منذ ذلك الحين أنه سيحضر.

وفى مقال رأى، كتب موريسون: "فى جلاسكو، سأؤكد أن أستراليا ستواصل القيام بدورها. وسوف نضع هدفًا لتحقيق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ولدينا خطة واضحة لتحقيق ذلك".

وقال موريسون، إن أستراليا لن تغير أهدافها الحالية لخفض الانبعاثات لعام 2030، لأن البلاد فى طريقها إلى تحقيق الهدف الحالى.

وكانت الحكومة الأسترالية تعهدت فى وقت سابق بخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 26 و28% بحلول العام 2030.