الهند تسجل 34.2 مليون إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 ألفا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 34 مليونا و202 ألف و202 إصابة.





وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية - أنه جرى تسجيل 356 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ما رفع إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 455 ألفا و68 حالة. وأشارت الوزارة إلى تعافى 15 ألفا و951 مريضا من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 33 مليونا و583 ألفا و318 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة فى البلاد 163 ألفا و816 حالة.

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