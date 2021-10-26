التقديم على المعهد السعودي التقني للتعدين دبلوم منتهي بالتوظيف 1443

متاح الآن التقديم على المعهد السعودي التقني للتعدين من خلال برنامج دبلوم منتهي بالتوظيف انطلق التسجيل فيه من الأحد الماضي بتاريخ 18 ربيع أول 1443، حيث تم ووقتها فتح بوابة القبول والتسجيل الإلكترونية للمعهد، لاستقبال طلب الالتحاق بالبرنامج للتوظيف غي شركة كوميدات السعودية المحدودة والتي يقع عملها في منجم حزم الجلاميد، وقد تم الإشارة إلى اهم المميزات في البرنامج.

المعهد السعودي التقني للتعدين

يستقبل المعهد السعودي التقني طلبات الخريجين الراغبين في التقديم على برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف لعام 1443 الذي تم إطلاقه لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المهام الوظيفية لمن سيجتاز فترة التدريب لشغل فرص العمل الشاغرة لدي المعهد، وهي من الأمور التي ينتهجها العديد من المؤسسات في اختيار المتقدمين على وظائفها، عبر فتح برنامج تدريبي، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم

شروط التقديم على المعهد التقني السعودي والخبرات المطلوبة

على حسب ما جاء في إعلان طلب الالتحاق ببرنامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف، فقد تم الإشارة لبعض الشروط الواجبة وهي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة إتمام دراسية الثانوية العامة من الدراسين بالشعبة العلمية .

الحد الأدنى لمجموع شهادة الثانوية العامة 80 %.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على اختبار القدرات العامة والذي ينفذ بمعرفة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

تقدير اختبار قياس القدرات العامة بحد ادني لا يقل عن 65 %.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على اختبار التحصيل الدراسي من مركز قياس.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبي.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف المقدم للباحثين عن عمل أو غير ذلك.

المناطق المستهدفة

غلما بأن المناطق المستهدفة بالتقديم على البرنامج هي منطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها.

مزايا برنامج دبلوم المعهد السعودي للتعدين

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن مزايا برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف وهي:

الحصول على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة

توفير بدل سكن وبدل مواصلات للمتدربين.

توفير تأمين طبي

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

رابط تقديم المعهد التقني السعودي للتعدين

يمكن لمن يرغب التسجيل في موقع توظيف المعهد السعودي التقني للتعدين عبر رابط القبول والتسجيل: