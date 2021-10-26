رابط وظائف أمانة الرياض التقديم على 62 وظيفة شاغرة eservices.alriyadh.gov.sa

رابط وظائف أمانة الرياض للتقديم على 62 وظيفة شاغرة لحملة شهادة الثانوية العامة، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الأمانة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف وحددت موعد التقديم والرابط المخصص للتقديم، وذلك من خلال تويته أصدرها الحساب الرسمي للأمانة على تويتر، ويأتي الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف الجهات بالمملكة العربية السعودية، ضمن توجيهات القيادة في توفير العمل للسعوديين والاستفادة من الكوادر المتميزة لخدمة البلاد، ورفع مستوي معيشة المواطن وفي إطار تنفيذ رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة خلال السنوات الأخيرة، بعد عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي يتم منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحكم، وحرصاً منا على نقل أهم الأخبار الصحيحة من مصادرها، فإننا نعرض عليكم شروط وموعد التقديم على هذه الوظائف والرابط الرسمي للتسجيل.

الدخول على الموقع الإلكتروني “eservices.alriyadh.gov.sa“.

الاطلاع على الإرشادات الموجودة قبل ملئ الطلب.

إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني.

اختيار الوظيفة الراغب التقدم عليها.

ملئ البيانات المطلوبة بكل دقة وتكون صحيحة ومطابقة للبيانات الموجودة بالجهات ذات الصلة.

يقوم المتقدم برفع سيرة ذاتية يتوافر بها جميع الخبرات والشهادات والدورات التي حصل عليها المتقدم.

الضغط على حفظ الطلب.

يتم إرسال رقم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم.

رابط التقديم على وظائف أمانة الرياضموعد التقديم على وظائف أمانة الرياض

يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 ويستمر التقديم حتي يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة من الجنسيين، على أن يتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة والتي أوضحنا الرابط الرسمي للتقديم على هذه الوظائف خلال السطور السابقة.

أمانة الرياض

تم إنشاؤها كبلدية صغيرة في مدينة الرياض عام 1937، ومع التحديث والتطوير الذي تشهده المملكة بدأ التوسع لتصبح أمانة مدينة الرياض في عام 1956، وتقوم على تقديم العديد من الخدمات البلدية لساكني المدينة والعمل على تطوير مرافقها بصورة أوسع وأشمل، وتعتبر من أشهر الجهات الخدمية التي تهتم بالمواطنين وتوفر عليهم الوقت والمجهود بقدر المستطاع.