الأمن يحقق بفيديو يظهر الاعتداء على شخص

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن المديرية باشرت بالتحقيق في مقطع مصور جرى تداوله اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط أحد الأشخاص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة بحسب ادعاء المعتدين.
وأكد أنه لم ترد لغاية الآن أية شكوى رسمية متعلقة بذلك المقطع من قبل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده وتبين أنه بصحة جيدة وسيتم استدعاءه للاستماع لأقواله، وتحديد كافة المتورطين بالاعتداء عليه لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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