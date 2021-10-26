إلغاء حالة الطوارئ.. كيف تفاعل المصريون مع قرار السيسي؟

حالة من السعادة سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.. ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".



جدير بالذكر، أن حالة الطوارئ ظلت مفروضة بمصر، منذ شهر أبريل 2017، مع تجديدها كل 3 أشهر.

ويرصد موقع "دوت الخليج" خلال السطور التالية، بعض من ردود أفعال المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، التي أعربوا من خلالها عن سعادتهم الكبيرة بهذا القرار.

البداية مع المستشار مرتضى منصور، الذي قال عبر صفحته الرسمية إن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعد واحدًا من أعظم قرارات الرئيس السيسي.

كما علق حساب يحمل اسم إسلام عباس على "فيسبوك" على قرار السيسي قائلًا: "الجمهورية الجديدة أصبحت واقع بلا خوف وبلا طارئ".

ننتقل إلى "تويتر"، حيث نشر النائب البرلماني، محمود بدر، تغريدة عبر حسابه الرسمي، أوضح خلالها أن إلغاء حالة الطوارئ هو نتاج تضحيات عديد من الأجيال بأرواحهم من أجل مصر.

بينما أشار الصحفي المصري، باسم أمين، عبر تغريدة على حسابه الرسمي، إلى أن قرار إلغاء حالة الطوارئ بمثابة إعلان ضمني بالانتصار على الإرهاب في مصر.