جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - أكد بنك جولدمان ساكس الأمريكى، أن هناك حالة انتعاش قوية للطلب العالمى على النفط، لافتًا إلى أن ذلك سيدفع أسعار خام برنت القياسى العالمى لتتجاوز توقعات نهاية العام، والبالغة 90 دولارا للبرميل.





وقال بنك الاستثمار الأمريكى إنه "يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريبًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، عند حوالى 100 مليون برميل يوميا، مع تعافى الاستهلاك فى آسيا بعد موجة متحور دلتا".

وحسبما نقلت قناة "العربية"، يتوقع البنك أن "التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام".

بينما لا يتوقع جولدمان ساكس أى تباطؤ فى أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن "الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا"، وهو ما يأتى مع إعادة فتح المزيد من الدول، وتخفيف القيود، وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.