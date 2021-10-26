الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل يمنى يواجهون خطر الموت

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، فى بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إن ثلثى سكان اليمن -أى ما يعادل 20 مليون شخص- بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، جراء الحرب التى تشهدها البلاد منذ نحو سبع سنوات.

وأكد أن خمسة ملايين نسمة يعانون من الجوع الشديد وعلى بعد خطوة واحدة من المجاعة، محذرا من خطورة هذه السنوات فى التأثير على الأطفال الذين نشأوا فى الصراع، حيث يغير وجهة نظرهم حول كيفية البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أن سوء التغذية يؤدى إلى التقزم الذى له تأثير على المدى البعيد.

وتواصل عناصر الحوثى امتناعها عن صرف مرتبات الموظفين فى مناطق سيطرتها وتوفير الخدمات الأساس، فى الوقت الذى تسخر الإيرادات والضرائب وقيمة المشتقات النفطية والغاز فى الموانئ والمحافظات الخاضعة لسيطرتها لصالح قياداتها وتمويل أنشطتها وعناصرها المسلحة فى جبهات القتال.