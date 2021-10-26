مقتل جندى عراقى فى انفجار عبوة ناسفة بالموصل

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر أمنى عراقى فى تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز"، بأن "عبوة ناسفة انفجرت على قطعات الجيش أثناء تمشيط المنطقة، مما أسفر عن مصرع جندى وإصابة آخر ضمن قضاء الحضر فى الموصل". وكان مصدر فى شرطة نينوى العراقية قد أعلن - يوم الجمعة الماضى - عن انفجار مخلفات حربية تعود لتنظيم داعش الإرهابى فى قضاء تلعفر غرب الموصل، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة آخر.

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