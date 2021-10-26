استطلاع رأى: قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "سيجما كونساى"، جاءت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى فى المرتبة الثانية بـ3.5%، ثم السياسى والنائب فى البرلمان المعلقة أشغاله الصافى سعيد، والرئيس الأسبق منصف المرزوقى بـ1.1% فقط، لكل منهما، ثم وزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكى بـ0.8%.
وأشار استطلاع الرأى إلى أن 19% من المستجوبين لم يدلوا بنوايا تصويتهم، فى الجزء المخصص للمرشحين لانتخابات الرئاسة.
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