استطلاع رأى: قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "سيجما كونساى"، جاءت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى فى المرتبة الثانية بـ3.5%، ثم السياسى والنائب فى البرلمان المعلقة أشغاله الصافى سعيد، والرئيس الأسبق منصف المرزوقى بـ1.1% فقط، لكل منهما، ثم وزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكى بـ0.8%.

وأشار استطلاع الرأى إلى أن 19% من المستجوبين لم يدلوا بنوايا تصويتهم، فى الجزء المخصص للمرشحين لانتخابات الرئاسة.