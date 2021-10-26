بسعر الكاش متفوتش الفرصة.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max من اكسترا السعودية

توفر شركة eXtra العديد من العروض على الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس من إكسترا السعودية 2021م، بسعر الكاش والحصول على باقة شباب 199 من زين مجانًا، وهو من العروض التي تحظى باهتمام كثير من العملاء، سيما أن الموافقة عليه تتم بشكل فوري عن طريق شركة تسهيل للتمويل، كما أن السدادد يكون في فترة طويلة تصل إلى 3 سنوات، كما يصل حجم التمويل إلى نحو 60 ألف ريال، ولا يحتاج إلى وجود كفيل، ويتميز بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

كيفية تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس بسعر الكاش

وفي حالة رغبة أي مواطن أو مقيم في المملكة، تقسيط جوال آيفون 13 برو ماكس من إكسترا السعودية 2021م، فإن ذلك يتطلب عدد من الخطوات على النحو التالي:

باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بأي من البنوك المشاركة، يمكن للعميل تحويل مشترياته إلى برنامج أقساط 0%، لمدة أقصاها سنة، باستثناء مصرف الراجحي، حيث تصل المدة للأقساط إلى 6 أشهر فقط.

للاستفادة من العرض، يجب على العميل أن يشتري بحد أدنى يصل إلى 3500 ريال سعودي في فاتورة واحدة من أي متجر لإكسترا أو على موقع إكسترا الإلكتروني.

يجب على العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من تاريخ الشراء وقبل 3 أيام من تاريخ الاستحقاق كشف الحساب وطلب تحويل المعاملة إلى برنامج أقساط 0%.

ويسري هذا العرض حتى يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

شروط تقسيط الهاتف الذكي من إكسترا في السعودية

وحددت شركة إكسترا في السعودية، عددًا من الشروط لتقسيط الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، وهي كالتالي:

تكون مدته في العمل لا تقل عن 3 أشهر للمواطن السعودي، ولا تقل عن سنة للمقيم.

تكون جهة العمل معتمدة لدى برنامج تسهيل.

لا بُد من أن يكون عُمر الشخص المتقدم يتراوح بين 21 إلى 25 سنة، ولا يقل مرتبه الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.

أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح بين 25 إلى 60 سنة، ولا يقل راتبه الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لتقسيط أي جوال من إكسترا 2021

ولا بد من توفير بعض الأوراق المطلوبة للحصول على هاتف ذكي بالتقسيط من إكسترا السعودية، وهي كالتالي: