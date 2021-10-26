أصدار الإقامة من ابشر أعمال لأصحاب المؤسسات بالمملكة ومعرفه خطوات وشروط الخدمة

أصدار الإقامة من ابشر أعمال لأصحاب المؤسسات من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة لجميع السعوديين. والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها الشخصية عن الخدمات الأكثر تساؤل عليها والأكثر استخدام مثل. خدمه مبايعه المركبات من ابشر الكترونيا ومعرفه شروط ومتطلبات الخدمة وخطوات الوصول إليها. كما تم الإعلان عن أصدار أقامة مقيم الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنهم. بالإضافة إلي ذلك شرح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

أصدار الإقامة من ابشر أعمال

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن أصحاب المؤسسات بالمملكة من إصدار هويات للمقيمين من العمالة لديهم المسجلين عليهم بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق بضع دقائق. كما أعلنت المنصة أيضا انه علي المستفيدين امتلاك حسابات ابشر وتكون مفعله. ومده الحصول علي الخدمة تكون فوريه عبر المنصة كما أن توصيل الوثائق عبر البريد السعودي يستغرق من 3 إلي 5 أيام عمل. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة العربية السعودية وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال المواقع الرسمية والمنصات والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط أصدار الإقامة

كما أعلنت المنصة عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المستفيدين والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

تواجد المقيم العامل داخل أراضي المملكة عند طلب الخدمة.

تسديد رسوم إصدار الإقامة وغرامه تأخير إن وجدت والمخالفات المرورية إن وجدت أيضا.

تسجيل صوره وبصمه للعامل وتابعيه في النظام.

تسجيل الفحص الطبي واجتيازه من مركز معتمد.

يجب توفير تامين طبي للمقيم وأسرته في حاله وجودهم معه.

التأكد من سريان جواز سفر المقيم.

عدم تسجيل العامل كمتغيب عن العمل سابقا.

حصول العامل علي رخصه عمل لبعض الوظائف المطلوبة.

خطوات أصدار الإقامة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وخطوات أصدار الإقامة من ابشر أعمال الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: