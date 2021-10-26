روسيا تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، حسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 ألفا و446 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى منذ بداية الجائحة 8 ملايين و316 ألفا و19 إصابة.

وجاء فى بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 36 ألفا و446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى 84 إقليما فى روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة فى 85 إقليماً إلى 8 ملايين و316 ألفا و19 إصابة".