روسيا تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، حسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 ألفا و446 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى منذ بداية الجائحة 8 ملايين و316 ألفا و19 إصابة.
وجاء فى بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 36 ألفا و446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى 84 إقليما فى روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة فى 85 إقليماً إلى 8 ملايين و316 ألفا و19 إصابة".
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