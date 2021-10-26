مفوضية العراق: سنرفع النتائج النهائية إلى المحكمة بعد حسم الطعون

وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت مساعد الناطق الإعلامى لمفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية، وليس من قبل المفوضية"، مبينة أن "المفوضية ترفع النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية حال الانتهاء من حسم الطعون المقدمة".
وأكدت سودة أن "الطعون لم تحسم لغاية الآن"، لافتة إلى أن "المفوضية تصدر بيانًا بشكل يومى، يبين عدد الطعون المدروسة".
وبشأن التهم التى تواجهها المفوضية بتزوير نتائج الانتخابات، أوضحت المسؤولة العراقية أن "المفوضية ستسلك الطرق القانونية، متى ما ارتأت ضرورة لذلك".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العرق قد أوصت، أمس الإثنين، برد 86 طعنًا جديدًا بنتائج الانتخابات، فيما وافقت على إجراء العد والفرز اليدوى لـ22 محطة فى 13 محافظة.
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