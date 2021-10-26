البرهان: رصدنا حملة لاستهداف القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، إن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت كيانات فى البداية، والناظر إلى هذه الكيانات يجدها الآن تلاشت بفعل الاستقطاب من أجل الوظائف أو الكراسى.





وأضاف البرهان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أنهم أكدوا ضرورة عدم إعلان ميثاق قبل الحصول على توافق، وتم الجلوس مع القوى السياسية حوالى 3 أو 4 مرات للم الشمل، متابعًا: "كلامنا لم يؤخذ به، وذهبت هذه القوى إلى قاعدة الصداقة وإعلان ميثاق لتوحيد قوى الحرية والتغيير، وهى لم توحد أصلا لأن هذه القوى كانت موجودة فى الجبهة الثورية وحزب الأمة جزء من الحرية والتغيير، وكانت هذه المجموعة تبحث عن إيجاد شرعية حتى تستمر فى اختطاف الثورة السودانية". وأوضح قائد القوات المسلحة السودانية، أنهم شعروا بإقصاء جزء من القوى السياسية والقوات المسلحة من المشهد، وأن هناك ترتيبا لانفراد مجموعة صغيرة من القوى الوطنية بالمشهد على حساب القوى الأخرى، متابعًا: "بعد هذه الأمور كانت هناك حملة لاستهداف القوات المسلحة".

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