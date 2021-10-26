البرهان: كان واجبنا الوقوف مع الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان فى تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الانتقال الحالى للسلطة مشاركة وطنية وشعبية والشعب السودانى قدم الأرواح والتضحيات، لذلك كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السودانى.

وتابع، بأن القوى السياسية فى السودان لم تكن على قدر التوقعات، مؤكدا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة وليست أفرادا.