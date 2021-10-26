بسبب ارتفاع الإصابات.. تشيلى تعيد فرض قيود كورونا على بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة التشيلية إعادة فرض قيود كورونا على العاصمة سانتياجو و14 بلدية أخرى، اعتبارا من غد الأربعاء، بعدما شهدت زيادة فى عدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19"، حيث تم تسجيل 1811 حالة جديدة و7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى مليون و 681 ألفا و828 حالة بإجمالى وفيات بلغت 37 ألفا و 669 حالة حتى الآن.





وقال وزير الصحة التشيلى إنريكى باريس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء جنوب الأطلنطى، اليوم الثلاثاء "نشعر بالقلق إزاء الوضع فى منطقة العاصمة، التى تجاوزت فى بعض الأيام 3% إيجابية لاختبارات PCR ".. مضيفا أن القيود الجديدة التى سيتم فرضها لن تشمل حركة التنقل. من جانبه، دعا رئيس تشيلى سيباستيان بينيرا إلى استمرار خطة التطعيم الوطنية كإجراء لتلافى الوفيات وزيادة حالات الشفاء من فيروس كورونا، محذرا "سنكون أكثر صرامة حتى يتم تطعيم الجميع ونتمكن من التغلب على الوباء". وأشار بينيرا إلى أنه مازال هناك 1.2 تشيلى غير ملقحين، فيما تم تطعيم 13 مليونا و96 ألفا و592 شخصا بجرعتين من لقاح كورونا، مشددا على أهمية تدابير النظافة الوقائية الفردية بالإضافة إلى استخدام أقنعة الوجه والحرص على التباعد الجسدى وتهوية المساحات الداخلية، قائلا "فى الأسابيع الأخيرة سجلت الدولة زيادة فى عدد حالات الإصابات ودخول المستشفيات".

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