البرهان: وضعنا أيدينا منذ البداية فى يد القوى الوطنية بسخاء وصدق

وأضاف البرهان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أنهم وضعوا يدهم منذ البداية فى يد القوى الوطنية بسخاء وصدق لتعمل مع بقية الأيادى الوطنية.
وأوضح قائد القوات المسلحة السودانية، أن القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن يقدم من تنازلات من أجل تحقيق أحلام الشعب السودانى، لأن الشعب يريد بعد 30 سنة أن يرى حكومة مدنية وقيادة للدولة بما يحقق طموحاته وتلامس جذور المشاكل وتضع لها الحلول المستدامة، التى لا تمكن أى جهة أخرى من اختطاف أحلام الشعب السودانى.
وتابع: "بعد بداية التغيير كنا نظن أن هذه الحالة يمكن أن نحضر قالب المشير سوار الذهب، والمضى به إلى فترة انتقالية قصيرة، ثم الوصول إلى انتخابات ولكن القوى السياسية قالت إن هذه التجربة لديها بعض الأخطاء، رأينا أن تكون الفترة الانتقالية أطول بمشاركة القوى السياسية حتى نستطيع أن نعبر سويا لتحقيق الحلم للشعب السودانى".
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