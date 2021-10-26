البرهان: نقدر الظروف التى تمر بها البلاد ولا نكابر على دور الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أنهم يرسلون رسالتهم بصدق وشفافية ووطنية، مؤكدًا أن الوطنية مطلب للوطنيين والإعلاميين الذى ينقلون ما يحدث فى الوطن، معربًا عن أمله فى العمل من أجل ترسيخ المفاهيم التى تبنى عليها الأوطان.

وأوضح قائد القوات المسلحة السودانية، أنهم يقدرون الظروف التى تمر بها البلاد والتغييرات التى حدثت بعد فترة الانتقال، لافتًا إلى أن الانتقال مشاركة وطنية وشعبية وجهد شعبى كبير قدمه الشعب السودانى من أرواح وتضحيات عظام.

وأشار إلى أنه لا أحد يكابر على دور الشعب السودانى فى المجاهدة والتضحيات من أجل الانتقال إلى الحرية والسلام العدالة.