الإمارات تشترط على مواطنيها الحصول على اللقاح قبل السفر إلى الخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، السماح بسفر الإماراتيين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد 19 المعتمد، إلى الدول التى تم منع السفر إليها.





وقالت هيئة إدارة الطوارئ وهيئة الطيران المدنى فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن تحديث بروتوكول سفر المواطنين إلى الدول التى تم منع السفر إليها اعتبارا من يوم غد "الأربعاء" 27 أكتوبر الجارى، يأتى بهدف تعزيز استراتيجية الدولة بمرحلة التعافى والانفتاح التدريجى فى القطاعات الحيوية كافة والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وأوضح البروتوكول أنه سيتم استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح، ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية والحالات المرضية وممن يتلقون العلاج خارج الدولة والحالات الإنسانية والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية.

ويشترط على الإماراتيين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية قبل العودة من الوجهة تحتوى على QR Code تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر تم إجراؤه بحد أقصى 6 ساعات قبل موعد المغادرة فى أرض المطار للوجهة.

وأشار البروتوكول إلى أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين فى اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول.. و بالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم مع الالتزام بالحجر الصحى لمدة 10 أيام وإجراء فحص فى اليوم التاسع.