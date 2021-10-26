فيديو.. البرهان: القوات المسلحة مؤسسة وطنية هدفها حماية الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، إن القوات المسلحة ليست البرهان أو حمدتى أو أشخاص، ولكنها مؤسسة وطنية عريقة هدفها حماية البلد وصيانة أمنة، وتتصدى للمواقف التى تضر بالأمن الوطنى.





وأضاف البرهان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن كل المواطنين فى السودان لديهم مسؤولية مشتركة لحماية الوطن وصون أمن وكرامة الإنسان به. وأوضح قائد القوات المسلحة السودانية، أن الأسبوع الأخير شهد تحريضا وهجوما ضد القوات المسلحة، متابعا: "استغربنا من وزير يحرض القوات المسلحة على الفوضى". وشدد على أن القوات المسلحة اجتمعت ورأت أن هذا الأمر يدعو إلى الفتنة وقيادة البلد إلى حرب أهلية لتفتيته.

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