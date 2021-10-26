البرهان: رئيس الوزراء موجود فى منزلى خشية وقوع أى ضرر له

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية: "عبدالله حمدوك رئيس الوزراء موجود فى منزلى خشية وقوع أى ضرر له، وهو فى صحة وحالة جيدة ولا يوجد لديه قيود، وحين تستقر الأمور سيعود إلى منزله".





وقدم البرهان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، الشكر لرئيس الوزراء، قائلا: "لم نر منه إلا كل خير وانضباط واحترام"، مؤكدًا أنه كان يعمل فى صمت وتصدى للكثير من القرارات الصعبة. وتابع: "رئيس الوزراء موجود فى منزلى وليس فى مكان آخر، وجلست معه أمس، ولا صحة لاختطافه أو وضعه فى معتقل"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء مستمر فى دعمه للسودان والفترة الانتقالية.

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